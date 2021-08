Adolescentes com autismo, Down e comorbidades começam a ser vacinados em Macapá

Vacinação é direcionada para adolescentes com comorbidades previstas no Programa Nacional de Imunização.

Compartilhamentos

Macapá inicia nesta segunda-feira (16) a vacinação contra covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos com Transtorno do Espectro Autista, síndrome de Down e comorbidades previstas no Programa Nacional de Imunização (PNI).

No cronograma está previsto que entre os dias 16 e 18 de agosto sejam imunizados os adolescentes, sendo duas idades por dia, em ordem decrescente. Sendo assim, nesta segunda-feira, os vacinados serão jovens de 17 e 16 anos.

Para tomar a primeira dose da vacina, é necessário apresentar documentos oficiais com foto, comprovante de residência, além de comprovante que declare comorbidade. É imprescindível que o adolescente esteja acompanhado dos pais e/ou responsáveis.

D1 para 17 e 16 anos com comorbidade

9h às 15h

Unifap

Ifap

UEAP

Amapá Garden Shopping.

D1 para 17 e 16 anos autistas e Down

8h às 13h

Centro de Covid Santa Inês

Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes.

D2 de Pfizer

8h às 13h

UBS Pedrinhas

UBS Rosa Moita

UBS Novo Horizonte

UBS Álvaro Corrêa

UBS Raimundo Hozanan

UBS Pacoval.

D2 de AstraZeneca

9h às 15h

Drive-thru Praça Floriano Peixoto

Drive-thru Estádio Zerão

Drive-thru Marabaixo

Drive-thru Rodovia do Curiaú

Quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

D2 de Coronavac

8h às 13h

UBS Cidade Nova

UBS Brasil Novo

UBS Marabaixo

UBS Fazendinha

9h às 15h

Quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

Lista de Comorbidades

Serão vacinados os adolescentes transplantados de órgãos sólidos (coração, rim, fígado, pulmão); doentes hematológicos (Anemia falciforme, pacientes em esquema de transfusão, uso de corticoide, trombofilias, pacientes esplenectomizados, anemia aplástica, anemia hemolítica autoimune, esferocitose, talassemia, doença de Gaucher, trombocitopenia imune primária em corticoterapia); Oncológicos em quimioterapia, radioterapia e clínicos; cardiopatas (revascularizados em uso de marcapasso); pacientes submetidos a cirurgias cardíaca; autoImunes (incluindo Lúpus eritematoso sistêmico, artrites); com obesidade mórbida com IMC ≥ 40km/m²; hipertensos e diabéticos , além dos que possuem doenças sistêmicas raras; respiratórias crônicas (Doença pulmonar obstrutiva crônica, asmáticos com controle, bronquiectasias, enfisemáticos); neurológicas/genéticas (Paralisia cerebral, Esclerose múltipla, AVE); renais crônicos em hemodiálise; Pessoas vivendo com HIV e com Transtornos do neurodesenvolvimento.