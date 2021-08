Alunos de Macapá ganham ‘cartão merenda’ de R$ 400

Cada aluno terá direito ao benefício a partir de amanhã (25)

Por RODRIGO ÍNDIO

Com a pandemia, Alexnara Navegantes, de 31 anos, perdeu o emprego como serviços gerais. Mãe de três crianças, ela foi matando um leão por dia para ter o que comer. Mesmo com as dificuldades, os estudos dos filhos sempre foram prioridade. Nesta terça-feira (24), ela recebeu simbolicamente o “cartão merenda”, destinado pela prefeitura a estudantes da rede municipal de Macapá.

Duas de suas crianças têm direito ao benefício, já que a outra estuda na rede estadual. Sorridente, ela conta que a ajuda chegou em boa hora.

“É gratificante, vai ajudar e muito nós em nossa casa. A gente estava passando necessidade porque está muito difícil estar desempregada e ter que alimentar meus filhos sozinha. Graças a Deus que apareceu isso aí”, disse.

No total, serão 34 mil alunos contemplados com o auxílio de R$ 400, em quatro parcelas de R$ 100. Os valores referentes ao período de agosto a novembro, e serão creditados em cartões magnéticos que serão entregues às famílias nas unidades escolares a partir desta quarta-feira (25).

Segundo o prefeito Dr Furlan (Cidadania), os recursos são oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O programa vai injetar aproximadamente R$ 13 milhões na economia da cidade.

“É um momento muito importante porque além da merenda oferecida nas escolas, a prefeitura de Macapá lança um cartão para todos os alunos para um reforço alimentar, para garantir a segurança alimentar além da escola”, explicou.

Furlan reforçou que não existe um critério especifico para se ter o cartão. Basta estar regularmente matriculado na rede municipal de ensino da capital. Os pais devem se informar na direção de cada escola. O valor servirá apenas para compra de alimentos em estabelecimentos de Macapá.