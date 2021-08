Amapá amplia horários de funcionamento de igrejas, academias e restaurantes

Toque de recolher também foi estendido para a madrugada. Novas regras estão em vigor desde ontem e valem até o fim do mês. Foto: Arquivo SN

Com classificação de baixo risco, o Amapá ampliou o toque de recolher e os horários de funcionamento de algumas atividades. As regras estão em vigor desde a noite de terça-feira (17), quando o governador Waldez Góes assinou um novo decreto de medidas contra a covid-19 e valem até 30 de agosto.

Uma das principais mudanças do novo decreto é a extensão do toque recolher, que agora inicia à 1:30h.

Também houve mudanças nos horários de funcionamento de igrejas, que podem receber até 400 pessoas, com, no máximo, 60% de ocupação dos templos; academias, ginásios, quadras esportivas e escolas de dança, que podem funcionar até 23h; e restaurantes, bares, lanchonetes e churrascarias, que podem ficar abertos até 1h. Confira as regras por completo nos links abaixo:

DECRETO Nº 2878/2021

ANEXO DO DECRETO Nº 2878/2021.

O avanço, afirmou o governo, é possível porque o estado apresenta risco baixo em relação à doença, com a segunda menor taxa de letalidade do país e queda nas taxas de ocupação de leitos e de positividade, segundo o último relatório epidemiológico do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coesp).

Além disso, a taxa de transmissão da doença no Amapá caiu de 0,95 para 0,90 – a menor desde o início da pandemia.

VEJA O RELATÓRIO EPIDEMIOLÓGICO AQUI

Outro fator favorável à flexibilização, segundo o governo, é o avanço da vacinação contra o coronavírus. Até o momento, 62,69% da população recebeu pelo menos a primeira dose dos imunizantes.