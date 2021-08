Amapá anuncia 3ª dose para idosos acima de 70 anos

Segundo governo do estado, vacinação começa no dia 15 de setembro em Macapá e nos interiores.

Compartilhamentos

O Amapá anunciou nesta sexta-feira (27) que vai aplicar doses de reforço contra a covid-19 em pessoas com idade a partir de 70 anos. A medida tem caráter técnico e foi recomendada pelo Ministério da Saúde (MS). A 3ª dose já tem data para começar a ser aplicada: a partir de 15 de setembro.

Todos os idosos nesta faixa etária poderão tomar o reforço, que deverá ser administrada 6 meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), independente do imunizante aplicado.

A nota técnica emitida pelo MS afirma a imunização já teve êxito na diminuição de casos graves e óbitos, mas a população acima de 70 anos segue sendo mais vulnerável ao coronavírus.

“Atualizações temporais das análises estão sendo realizadas e vêm identificando uma queda progressiva da proteção nos meses mais recentes entre os idosos acima de 70 anos e, particularmente, acima de 80 anos. Observou-se ainda, nas últimas semanas epidemiológicas, tendência de ascensão da curva de incidência das formas graves da doença nessas faixas etárias”, traz a nota técnica.

O Ministério da Saúde definiu que a dose de reforço será feita, preferencialmente com imunizantes que atuem através da tecnologia de RNA mensageiro, ou seja, a Pfizer, ou então, de maneira alternativa, com as vacinas que atuam através de vetor viral, como a Jansen ou Astrazeneca.

O Estado informou que as doses de vacina serão disponibilizadas para esta dose de reforço, com o público alvo mencionado, conforme o envio das remessas de doses pelo Ministério da Saúde.

Além dos idosos acima de 70 anos, pessoas consideradas com alta imunossupressão também receberão o reforço. São elas: imunodeficiência primária grave; quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids CD4 < 200 céls/mm3; uso de corticoides em dose > ou igual a 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por período igual ou maior que 14 dias; uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes em hemodiálise; pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).