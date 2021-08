Amapá recebe UBS ampliada e lança auxílio alimentação com emendas de Randolfe

Reinauguração da UBS ocorreu neste domingo.

Os moradores do município de Amapá, a 310 km de Macapá, já podem contar de novo com a UBS Neucira Almeida de Oliveira, construída no Bairro Nova Brasília com emenda do senador Randolfe Rodrigues (Rede). A reinauguração da UBS ocorreu no último domingo (15), junto com o lançamento do auxílio alimentação que também tem recursos liberados pelo parlamentar.

A reforma da UBS teve R$ 250 mil de emenda do senador, o que possibilitou a construção de novos espaços como salas de vacinação, de fisioterapia, fraldário e novos consultórios.

A unidade foi rebatizada com o nome de Neucira Almeida de Oliveira, agente de saúde que faleceu em 2019 causando grande comoção no município.

Já o auxílio alimentação recebeu aporte de R$ 100 mil do senador para a compra de alimentos a famílias afetadas pela pandemia.

“Quero parabenizar o prefeito Carlos Sampaio, pela correta aplicação dos recursos para saúde e assistência social. Ver o recurso que garantimos ajudar a melhorar a vida das pessoas nos estimula a trabalhar ainda mais por nosso estado”, declarou o senador.

Para 7 municípios do Amapá, Randolfe garantiu R$ 6,8 milhões em investimentos para programas de auxílio das prefeituras.