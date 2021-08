Amapá sofre ‘apagão’ parcial de internet

Anatel ainda não se pronunciou sobre o assunto

Por SELES NAFES

Os usuários de internet do Amapá foram afetados com a interrupção parcial do serviço, no início da manhã desta sexta-feira (27). A maioria dos provedores deixou de fornecer conexão a partir das 10h.

O problema foi sentido primeiro por clientes da Tim. Depois, usuários de outras operadoras locais, com exceção da Você Telecom, também ficaram sem o sinal de internet.

A interrupção dos serviços atingiu também boa parte dos clientes do serviço de telefonia móvel. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), não se pronunciou até às 15h.

De acordo com o que foi apurado pelo portal SelesNafes.Com, o problema foi causado numa das rotas do Linhão de Tucuruí, onde passa a fibra ótica que atende a maioria das operadoras de internet e telefonia.

No caso da Você Telecom, que detém 60% do mercado de internet e telefonia fixa do Amapá, não houve descontinuidade de serviços. A empresa, que tem uma fibra ótica exclusiva, possui infraestrutura própria e que não é a mesma usada pelas demais operadoras.