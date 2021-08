Amapá vai premiar escolas públicas por alfabetização

Incentivo visa melhoria dos índices educacionais. Estado também apresentou material didático do Programa Criança Alfabetizada.

O Amapá vai premiar em dinheiro as escolas estaduais e municipais com as melhores iniciativas e índices de alfabetização do 1º ao 5º ano.

O prêmio Criança Alfabetizada vai dar R$ 80 mil para as 20 escolas com os melhores resultados na aprendizagem dos alunos, comprovados através do Índice de Desenvolvimento Escolar da Alfabetização (IDE-Alfa).

As instituições premiadas terão a responsabilidade de assessorar as escolas vizinhas com menores índices, que também receberão uma contribuição financeira.

A premiação foi instituída através de decreto assinado nesta sexta-feira (27), pelo governador do estado, Waldez Góes (PDT).

Na mesma cerimônia, foi apresentado o material didático com conteúdo regionalizado, produzido em parceria com a Fundação Lemann, o Instituto Natura e a Associação Bem Comum, que as escolas da rede pública utilizarão neste ano letivo. O material deve alcançar cerca de 42 mil alunos amapaenses.

Cada escola, premiada ou apoiada com contribuição financeira, deverá elaborar um Plano de Aplicações de Recursos com orientação e acompanhamento da Secretaria de Estado de Educação (Seed).