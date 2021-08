Após 7 anos, o Barão está de volta

Fachada revitalizada da escola com um letreiro no estilo das redes sociais. Primeiro colégio de alvenaria do Amapá estava fechado desde 2014

Por RODRIGO ÍNDIO

Após 7 longos anos desde sua desativação, a tradicional Escola Estadual Barão do Rio Branco finalmente já tem data para ser entregue à comunidade. O anúncio foi feito pelo governador do Amapá, Waldez Góes (PDT).

A data escolhida foi o dia 4 de setembro, ou seja, no próximo sábado. A estrutura revitalizada com espaço amplo e adaptado está recebendo os últimos retoques, como a podagem das árvores do entorno e o jardim. O pessoal administrativo, técnico e serviços gerais já ocupa o novo ambiente.

Fechado desde 2014 com problemas estruturais, o prédio original passou anos abandonado e sendo alvo de vandalismo e pichações. Serviu como abrigo para usuários de drogas até o início da reforma, em dezembro de 2018.

Nos últimos anos, os alunos foram remanejados para um prédio alugado na Avenida Iracema Carvão Nunes, também no Centro da capital. A entrega faz parte do processo de um novo modelo educacional do Amapá.

“Barão do Rio Branco é uma dessas instituições que vamos ter a oportunidade de devolver a comunidade. Uma escola moderna respeitando seu processo histórico, sua arquitetura, sua contribuição ao longo de toda a história do Amapá e ao mesmo tempo com uma nova proposta pedagógica com tecnologia incorporada com ambientes modernizados”, destacou Waldez Góes.

A escola foi a primeira em alvenaria a ser construída no Amapá, ainda na época do antigo Território Federal, em 1946, sob governo de Janary Gentil Nunes. Traz consigo todo um legado arquitetônico, cultural e social.

“O trabalho foi de resgate. As linhas arquitetônicas foram mantidas, as esquadrias de madeira se você olhar é o mesmo desenho, só colocamos alumínio em vidro para modernizar. Fizemos todas essas modificações. Foram gastos entorno de R$ 5 milhões nesta obra”, disse o titular da Seinf, Alcir Matos.

O plano de mídia de entrega da escola já foi lançado. Conta com depoimentos de pessoas que estudaram e trabalharam na instituição de ensino. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seed) a Escola Estadual Barão do Rio Branco passará a atender cerca de 840 alunos do 6° ao 9° ano.