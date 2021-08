Após arrastão e reféns, acusado é morto em confronto com a PM

De acordo com a polícia, Lucas Silva e mais dois criminosos assaltaram clientes de um bar

Um homem que teria participado de um arrastão em um bar, na zona norte de Macapá, foi baleado e morto por policiais do 2º Batalhão da PM do Amapá durante confronto. Momentos antes, durante a tentativa de fuga, duas mulheres chegaram a virar reféns.

O confronto com morte ocorreu por volta das 3h40min deste sábado (21), na Rua Francisco Xavier das Chagas, no Bairro Jardim Felicidade I. De acordo com relatório policial, a equipe do 2º BPM estava em patrulhamento pela Rodovia do Curiaú quando foi abordada por um motorista informando que havia acabado de ocorrer um arrastão em um bar localizado na Rua Guilherme Coelho, também no Jardim. O relato apontava para a participação de três criminosos.

Na fuga, duas mulheres que estavam no bar foram levadas. Os policiais conseguiram alcançar os bandidos, que decidiram libertar as reféns e fazer os primeiros disparos contra a guarnição. Os criminosos entraram pela lateral de uma residência.

Durante a varredura do local pelos policiais, um dos bandidos atirou e no revide foi atingido. A equipe pediu socorro médico, mas uma equipe do Samu constatou o óbito no local. O bandido foi identificado pela mãe dele, que foi até o local, como Lucas Silva, de idade não informada.

Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com três munições deflagradas.