Após governador responder a Coldplay, fãs brincam ao cogitar banda no Amapá

Conjunto britânico encabeça o show Global Citizen Live, que vai ao ar no dia 25 de setembro em defesa do meio ambiente e contra a pobreza no mundo.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Após o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), responder à provocação da banda Coldplay aos chefes de Executivo da Amazônia no twitter, fãs brincaram nas redes sociais cogitando um show do conjunto britânico no Amapá.

Uma usuária imaginou um “feat”, que é uma parceria, uma participação especial de um artista ou grupo na performance de outro artista, do Coldplay com o batuque amapaense. Outros queriam o show no estacionamento do estádio Zerão ou na Expofeira. Alguns, simplesmente pediram ao governador: “pede pra eles virem pra cá”.

A brincadeira se deu porque a conta oficial do Coldplay na rede social marcou a conta pessoal de Waldez e de outros governadores da Amazônia, como Helder Barbalho (PMDB) do Pará, com uma mensagem dizendo que os estados que estes gestores representam têm uma grande oportunidade de fazer história na ação climática Global Citizen Live, show de 24 horas que terá como atrações como o Coldplay, Billie Elish, Demi Lovato, Duran Duran, Green Day e outras dezenas de artistas de todas as partes do mundo.

A live será no dia 25 de setembro e tem o objetivo de arrecadar fundos para o combate à pobreza e a defesa do meio ambiente.

O governador respondeu acenando positivamente:

“Para sobreviver, o mundo merece muito mais do que a humanidade pode oferecer atualmente. Somente com uma forte união desenvolvida para unificação global nós conseguiremos começar uma nova era de restauração do planeta. A Amazônia está cumprindo seu dever. Conte conosco.”, diz a resposta do governante amapaense.

As brincadeiras seguem, assim como a vontade de um dia assistir no Amapá a um show dos autores de grandes sucessos como The Scientist, Yellow, Viva la Vida, In My Place ou The Hardest Part e outros tantos hits.