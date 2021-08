Após perseguição policial, dupla é presa com armamento da 2ª Guerra Mundial

Suspeitos só pararam após cair da motocicleta, no Bairro Pacoval, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do 2º Batalhão apreenderam drogas e uma submetralhadora SMG12, calibre 9 mm, armamento de alto poder de impacto, que estava sendo transportado por dois homens numa motocicleta.

A dupla foi identificada como Luan Cantuária Silva de Moraes, de 23 anos, e Ayran Patrick Santana Gibson, de 24 anos, detento monitorado por tornozeleira eletrônica, e que responde a vários inquéritos criminais, entre eles, roubo qualificado.

Segundo a polícia, era Ayran quem estava com a arma. Já as porções de drogas teriam sido encontradas com o condutor da moto, Luan.

O flagrante ocorreu no início da noite deste domingo (15), na zona norte de Macapá, após o condutor desobedecer ordens de parada.

A equipe policial, composta pelo sargento Ralfh e os soldados Jammes e Glaydson, patrulhava o Bairro Renascer 1, na zona norte de Macapá, quando notou que o passageiro carregava uma mochila nas costas e ficou nervoso ao avistar a viatura.

Segundo o sargento, comandante da equipe, o condutor acelerou o veículo e passou a avançar sinais vermelhos, o que deu início a uma perseguição pelas ruas da capital. A fuga só terminou nas proximidades do Ciosp do Pacoval, quando eles bateram na viatura e caíram, mesmo assim ainda correram, mas logo foram alcançados.

O armamento, muito conhecido por ser usado na Segunda Guerra Mundial, estava dentro da mochila, que também continha dois carregadores e 15 munições.

“É uma arma com alto poder de destruição, estava completamente carregada, de uso restrito, de difícil acesso, usado na primeira e segunda Guerra Mundial. Ele não quis informar onde conseguiu, nem para onde estava transportando. Graças ao patrulhamento preventivo e à percepção do comportamento deles devido ao nosso treinamento, conseguimos tirar das mãos do crime e das ruas a arma e esses dois indivíduos perigosos”, afirmou o sargento Ralph.

Eles foram apresentados no Ciosp do Pacoval, junto com o armamento e as porções de drogas.