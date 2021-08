Após troca de tiros, PM prende trio que planejava roubo a residência

Confronto entre policiais e suspeitos ocorreu no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma arma de fogo foi apreendida e um roubo a residência foi evitado pela Polícia Militar após troca de tiros com três suspeitos, na madrugada desta quarta-feira (25), no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá. Entre eles está um adolescente, que ficou ferido no confronto e está internado.

O tiroteio entre policiais do 1º Batalhão e os suspeitos ocorreu por volta de 1h40, quando os militares foram alertados por uma denúncia repassada ao Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) sobre a presença de um carro com ocupantes armados na Rua Domingos Amorim.

A informação repassada ao Ciodes era de que no veículo parecia ter uma pessoa presa e se debatendo no porta-malas. Quando os policiais chegaram para averiguar a denúncia, três homens armados haviam descido do carro. Eles receberam os militares a tiros e o confronto começou.

Na troca de tiros, os criminosos recuaram e começaram a se dispersar, pulando muros e atravessando quintais de residências. Mas, não foram longe. O primeiro a ser capturado foi o adolescente, de 17 anos. Ele estava ferido com um tiro no braço direito e portava um revólver de calibre 38, com 4 munições deflagradas e 2 intactas.

O segundo infrator foi identificado como Pierre Alexandre Souza Pantoja, que estava de posse de uma faca. Já o terceiro, Ronald Gonçalves Leão, que responde a processo criminal e estava descumprindo medida restritiva de horário entre 19h e 6h, foi localizado escondido atrás de uma residência, porém desarmado.

Ronald informou que durante a fuga deixou cair o armamento durante a tentativa de fuga. Os PMs procuraram, mas não conseguiram encontrar a suposta arma.

Durante a fuga, os infratores se feriram pulando os muros das residências, por isto, eles estavam com várias escoriações pelo corpo. Foram levados para atendimento médico no Hospital de Emergência do Centro de Macapá.

Baleado, o adolescente teve que ficar internado. Apenas Pierre e Ronald foram liberados. Eles foram apresentados à Polícia Civil no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.

Segundo relatório de ocorrência do Ciodes, os suspeitos contaram que planejavam invadir e roubar em uma residência das proximidades onde estavam. Eles tinham a informação de que o proprietário da casa guardava R$ 30 mil.

Durante o tiroteio, o carro em que os criminosos estavam, saiu do local.