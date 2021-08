Apreendida adolescente que teria envolvimento com tentativa de homicídio do namorado

Segundo delegado Anderson Ramos, ela teria repassado informações a integrantes de facção. Caso ocorreu no município de Mazagão, a 35 km de Macapá.

Compartilhamentos

Uma garota de 17 anos de idade foi apreendida e encaminhada ao Centro de Internação Provisória, em Macapá, na quarta-feira (18), acusada de estar envolvida na tentativa de homicídio do próprio namorado.

O crime ocorreu em julho ano passado, na cidade de Mazagão, a 35 km de Macapá. A vítima também era menor de idade à época, por isso a polícia preservou a identidade.

A adolescente foi apreendida em uma residência localizada na Baixada do Ambrósio, no município de Santana, a 17 km de Macapá. Ela responderá por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

De acordo com o delegado Anderson Ramos, da Delegacia de Polícia de Mazagão, o casal adolescente era integrante de uma organização criminosa.

Ela teria contado a membros da facção que o rapaz estaria mantendo contatos com uma organização rival. No dia do crime, ele foi atingido com quatro disparos de arma de fogo por dois homens da facção. Ficou meses internado, mas sobreviveu.

Durante as investigações, a polícia descobriu, através de mensagens de aplicativo de celular, que a garota foi quem repassou as informações aos integrantes da facção.