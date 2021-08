Assaltantes trocam tiros com seguranças de banco e roubam R$ 124 mil

Alvo dos bandidos foi uma pessoa que ia fazer um depósito na agência central do Banco do Brasil. Foto: Olho de Boto

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um assalto terminou em troca de tiros e com o roubo de um malote com aproximadamente R$ 124 mil, no fim da manhã desta segunda-feira (30). O alvo dos assaltantes foi a agência central do Banco do Brasil, em frente à Fortaleza de São José de Macapá, na Rua Binga Uchoa.

O roubo ocorreu na área reservada aos caixas eletrônicos. De acordo com a Polícia Militar, após relatos ao Ciodes, um dos criminosos já estaria no interior da agência esperando a vítima chegar com o malote. Um comparsa estaria do lado de fora.

A vítima, que seria empresário ou segurança de um posto de gasolina, foi surpreendida pelos dois bandidos armados. Um dos vigilantes do banco chegou a trocar tiros com os criminosos, que conseguiram fugir. Um deles teria sido baleado na barriga.

A dupla estava em uma motocicleta vermelha, supostamente com apoio de um carro Ônix Prisma, cor de vinho.

“Eles fugiram em direção ao Centro, pelo canal. Eles estavam usando máscaras, e tinha um ‘coroa branco’ no meio (dos assaltantes). Foi rápido. Imprensaram o dono do dinheiro na porta”, disse uma testemunha ouvida pelo Portal SelesNafes.Com.

É dia de pagamento do funcionalismo e de benefícios do INSS. Idosos que estavam na fila passaram mal e precisaram ser atendidos pelo Corpo de Bombeiros.

Neste momento, equipes do Bope, Força Tática e 6º BPM estão em diligências.