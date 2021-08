Atingido por motociclista sem habilitação, catador de latinhas segue desacordado

Colisão entre ciclista e motoqueira ocorreu na Rua Minas Gerais, no início da zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ciclista que carregava uma sacola plástica cheia de latinhas amassadas foi socorrido em estado grave pelo Samu depois de ser atingido por uma motocicleta modelo Biz, pilotada por uma mulher de 28 anos, que não é habilitada.

A colisão ocorreu na manhã deste sábado (14), por volta de 6h, na Rua Minas Gerais, no bairro Nova Esperança, na zona oeste de Macapá. O ciclista, ainda não identificado, provavelmente catava latinhas pela região. Segundo a polícia, ele aparenta ter acima de 60 anos de idade.

Com o impacto, a condutora da moto caiu no asfalto e também ficou ferida. Já o ciclista, segundo o enfermeiro Elielson Mota, do Samu, sofreu traumatismo craniano encefálico e segue desacordado no Hospital de Emergências de Macapá.

Wanderson Raik, marido da condutora da moto, não presenciou o acidente, mas ao chegar no local, ficou sabendo pela esposa que o ciclista atravessou muito rápido a via, sendo impossível evitar a colisão, já que a pista é estreita e não tem acostamento.

“Ela estava indo de casa para o trabalho, e ele atravessou a via sem olhar pra trás. Ela ainda teve aquele impulso de frear, mas, infelizmente, estava muito em cima, não teve como desviar”, relatou Raik.

Ele aproveitou a oportunidade para criticar a falta de acostamento da Rua Minas Gerais no trecho entre as Avenidas 13 de Setembro e Padre Júlio Maria.

“Ela sempre pega esse caminho para ir trabalhar, moramos aqui próximo. Esse trecho é perigoso porque não tem espaço pra ciclista, não tem acostamento, eles andam na beira do asfalto, disputando espaço com os carros e motos. É arriscado até para os pedestres, que ficam na mesma situação. Com essa situação da via, o que aconteceu com a minha esposa pode acontecer com qualquer um”, avaliou Raik.

A motociclista também segue internada no HE, mas sem risco de morte.