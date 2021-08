Autor de placa com palavrão promete repetir gesto se acidentes continuarem

Episódio aconteceu no Bairro Jesus de Nazaré, área Central de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A imagem de uma placa “PARE” chamou a atenção de internautas no último fim de semana no Amapá. Logo a publicação viralizou devido à sinalização vir acompanhada de um aviso nada sutil – a mensagem continha um famoso palavrão. Curiosos, os internautas buscavam saber se era fake, se de fato era no estado do Amapá e até cobravam com sarcasmo por sinalizações parecidas em pontos próximos de suas casas.

A placa estava no cruzamento da Rua Manoel Eudóxio Pereira com Avenida José de Anchieta, no Bairro Jesus de Nazaré, área Central de Macapá. Hoje (16), o aviso não estava mais lá e a suspeita de ser uma montagem surgiu depois que um morador disse nunca ter visto nada ali.

Entretanto, uma jovem que mora há mais de uma década nas proximidades confirmou que a placa foi colocada no local. O trabalhador do mercantil que aparece ao fundo na foto também confirmou. Ambos indicaram onde o autor poderia ser encontrado.

A reportagem encontrou o autor da placa tampando com seixo, por conta própria, buracos que existem na rua de sua casa. Ele se identificou apenas como Pituca e não quis ter sua imagem divulgada, mas foi simpático e conversou com o Portal SN.

Disse que a placa existiu, sim, e foi colocada no cruzamento em dezembro de 2020, mas não sabe quem fez a foto. Ele explicou o porquê da iniciativa.

“Já tiveram vários acidentes aqui, mesmo tendo duas placas de ‘PARE’ nos dois lados, mas o pessoal não respeita esse canto. A gente que mora aqui, corre muito risco, principalmente as crianças. Coloquei essa placa lá pra eles [os motoristas] lerem e parar, o palavrão é porque só assim prestam atenção”, contou.

O ex-funcionário público militar, disse que se inspirou em uma sinalização feita pela Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac), onde dizia ‘PERA’ ao invés de ‘PARE’. Ele conta que a placa ainda ficou pelo período de cerca de três meses no local, mas que uma moradora retirou o objeto devido ao palavrão.

“Quando ela retirou, teve um acidente. É complicada a situação. Eu nem sabia que isso tinha viralizado, porque coloquei lá de raiva mesmo, como desabafo e pra esse povo se tocar. Eu já freei em cima de carro, moto e caminhão aí. Então peço que leiam e respeitem gente, não custa nada para preservar a vida”, enfatizou.

Nesta segunda-feira, o morador de 60 anos, que há mais de duas décadas mora no bairro, continuou fazendo ajustes na via e garantiu que se tudo continuar como está, irá colocar, brevemente, uma outra placa com frase diferente, porém, mais chamativa.