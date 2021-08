Bando formado por jovens é preso após assalto com carro de aplicativo

Crime ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar do Amapá prendeu quatro ocupantes de um carro de aplicativo acusados de terem participado de um roubo a um estabelecimento comercial, no início da noite desta segunda-feira (30), no Bairro dos Remédios, em Santana, a 17 km de Macapá.

O grupo composto por jovens de 17, 20, 21 e 23 anos de idade foi abordado logo após o assalto em um Onix prata. O veículo seguia pelo Bairro Fonte Nova quando foi interceptado por uma radiopatrulha do 4º Batalhão.

Com o bando, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com 6 munições intactas, um simulacro de pistola, dinheiro trocado e 4 celulares.

De acordo com o oficial responsável pela ocorrência, tenente Ângelo Silva, a ação criminosa foi gravada pelas câmeras de segurança do local. As imagens mostram quando dois deles, cada um com uma arma em punho, entram numa mercearia localizada na Travessa Tocantinópolis.

Nas filmagens é possível ver quando eles rendem funcionários e roubam dinheiro e objetos pessoais das vítimas. Em seguida, fogem no carro de aplicativo.

Na delegacia, foi constado que pelo menos três deles já têm passagens pela polícia. O motorista negou participação no roubo, disse apenas que estava fazendo uma corrida. Mas a polícia diz que já tinha informações de outros crimes com o uso deste veículo como apoio.

“Toda materialidade do roubo foi flagrada com os suspeitos, incluindo pertences pessoais das vítimas. Temos informações de que outros roubos já foram praticados com o uso de um carro com as mesmas características. Temos, inclusive, imagens de um dos crimes cometidos por esses indivíduos em outro local, no Bairro Provedor, próximo ao cemitério, na semana passada. As nossas equipes de campo já estavam atrás desses indivíduos”, informou o tenente Ângelo Silva.