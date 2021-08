Bebê de 1 ano e 10 meses morre após cair em fossa

Menino ainda foi atendido na UBS da Fazendinha, mas não resistiu

Por RODRIGO ÍNDIO

Um bebê morreu no último domingo (29) após cair em uma fossa séptica de uma casa no distrito da Fazendinha, área urbana de Macapá. O menino ainda chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o médico da UBS Fazendinha acionou a equipe por volta de 15h30. No chamado, ele informou que o menino de nome Heitor, de 1 ano e 10 meses, teria sido vítima de afogamento.

Um dos socorristas do Samu, que atendeu a ocorrência, detalhou que a família contou que a criança desapareceu no início da tarde e foi encontrada cerca de 1h depois, dentro da fossa.

“Quando a gente chegou o pessoal da UBS estava tentando reanimar ele e depois a gente tentou por 40 minutos. Fez tudo, intubou, mas ele não voltou”, explicou.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente, como por exemplo, se a fossa estava em construção ou se cedeu com o peso do menino. A Polícia Civil vai abrir inquérito.