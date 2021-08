Bosque dos Quatis é nova atração no Bioparque

Parque fica no distrito da Fazendinha, zona sul de Macapá.

Os animais que mais gostam de interagir com o público, os quatis, ganharam um novo espaço que promete ser a nova atração do local, sobretudo para as crianças, no Bioparque da Amazônia, localizado no Distrito de Fazendinha, zona sul de Macapá.

O novo espaço, que fica localizado na trilha do Pau Brasil, estará disponível para visitação a partir desta sexta-feira (27).

O Bosque do Quati possui uma área adaptada para os animais, que chamam muito atenção das crianças com a cabeça triangular, nariz pontudo, pelagem avermelhada e cauda listrada em formato de anel.

Os quatis integram a fauna presente na unidade. No parque, os animais costumam passear pelos habitats naturais, correndo através da vegetação.