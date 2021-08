Carro superlotado com 9 ocupantes capota e motorista morre na hora

Acidente ocorreu na Rodovia JK, entre o Distrito da Fazendinha e o município de Santana, a cerca de 15 km do centro de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um motorista de um carro de passeio que transportava 8 passageiros morreu durante capotamento na madrugada desta quinta-feira (26), na Rodovia JK, zona sul de Macapá. o acidente ocorreu por volta de 4h.

De acordo com informações apuradas no local pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), o veículo Siena, com os 9 ocupantes, havia saído do Distrito de Fazendinha com destino ao município de Santana.

Antes de chegar no Igarapé da Fortaleza, o Garçom Fábio do Espírito Santo Duarte, de 39 anos, perdeu o controle da direção e passou por cima do canteiro central, indo parar na pista contrária, depois de capotar várias vezes.

Provavelmente sem o cinto de segurança, Fábio foi arremessado para fora do carro e morreu na hora. Alguns sobreviventes foram levados para o Hospital de Santana, outros deixaram o local em carros particulares que passavam pelo acidente.

De acordo com o capitão Wanderson Pantoja, a polícia acredita que o acidente tenha sido motivado por ingestão de bebida alcoólica. Dentro e fora do carro era possível ver latinhas de cervejas espalhadas pelo chão.

Fábio e os demais ocupantes teriam sido vistos bebendo momentos antes do acidente, no balneário da Fazendinha, onde ele trabalhava como garçom em um dos restaurantes. Ele não era habilitado para carro, apenas para motocicleta.

“O carro estava superlotado, nove pessoas num veículo em que a capacidade máxima é de cinco. É visível o consumo de bebidas alcoólicas, muitas garrafas e latas de cerveja dentro do carro. Eles já vinham de um bar na Fazendinha, segundo informações, estavam em alta velocidade e acabaram capotando após atingir o canteiro central”, resumiu