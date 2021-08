Casal foragido desativou tornozeleira e se escondeu em comunidade ribeirinha, diz polícia

Segundo a polícia, eles são traficantes de drogas. Foram presos na comunidade de Pancada do Camaipi, no município de Mazagão.

Por OLHO DE BOTO

Um casal que estava foragido da Justiça amapaense foi localizado e preso, na manhã deste domingo (22), em uma longínqua comunidade do interior, por uma força tarefa composta por militares do Batalhão de Força Tática e do canil do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM, e policiais do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público.

José Gabriel Ferreira dos Santos e Marcione Barroso de Almeida, ambos de 30 anos, são velhos conhecidos da polícia, com antecedentes por tráfico de drogas, desativaram as tornozeleiras eletrônicas e passaram a ser procurados há vários meses.

De acordo com o capitão Érico Costa, da Força Tática, o casal cumpria prisão domiciliar quando se desfez dos equipamentos eletrônicos de monitoramento, para continuar praticando tráfico de drogas.

Gabriel e Marcione estavam escondidos em uma área de difícil acesso, na comunidade ribeirinha do Pancada do Camaipi, no município de Mazagão. Para chegar até lá, as forças policiais tiveram que percorrer vários quilômetros a pé e fazer trajetos utilizando embarcação.

No local, foram encontrados celulares, uma câmera filmadora e uma espingarda calibre 32 sem numeração.

“Esse casal de traficantes já havia sido preso, anos atrás, pela Polícia Militar no município de Santana. Foram condenados. Estavam presos no Iapen. Obtiveram progressão para o regime domiciliar sob a condição de não desparecerem e usarem tornozeleiras eletrônicas, mas destivaram os equipamentos e sumiram do radar da justiça. Então, investigações do Ministério Público descobriram apontou não só a localização deles, mas também que estavam novamente traficando”, resumiu o capitão.

O casal foi trazido de volta a Macapá e apresentado no Ciosp do Bairro Pacoval, de onde os trâmites para o retorno deles à penitenciária foi providenciado. A polícia acredita que drogas podem estar escondidas na mata e que eles estavam promovendo a entrada de drogas no estado pelos rios da localidade. As investigações continuam.