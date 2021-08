Casal morre em colisão frontal entre moto e caminhonete

Acidente ocorreu no município de Laranjal do Jari, a 280 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem e uma mulher morreram, na tarde de quinta-feira (19), após colidirem contra uma caminhonete na BR-156, próximo à Fazenda Zanotto, localizada no município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá. O motorista da caminhonete não se feriu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta de 17h50. A motocicleta seguia no sentido Laranjal/Macapá, quando, numa curva perigosa, a picape – que pertence à uma empresa que trabalha na região, seguia no sentido oposto e colidiu frontalmente contra a moto.

O condutor da motocicleta identificado como Damião dos Reis Souza, de 52 anos, e a passageira, Silvana Maciel de Souza, 30 anos, foram arremessados a vários metros.

Ambos sofreram graves ferimentos e foram socorridos ao hospital da cidade, mas não resistiram.

A Guarda Municipal Ambiental, que fazia diligências na região, resguardou o local e realizou o controle do tráfego.

A PRF informou que nenhum dos condutores envolvidos era habilitado. O motorista da caminhonete fugiu do local do acidente.