Cinzas de médico que lutou contra covid serão lançadas no Rio Amazonas em Macapá

Os restos mortais do corpo do Dr. Airton Pacheco chegarão a Macapá neste domingo (15).

Familiares, amigos e colegas de trabalho do conhecido e querido médico Airton Pacheco, de 67 anos, farão uma justa homenagem à memória do profissional de saúde neste domingo (15), quando as cinzas do corpo chegarão a Macapá, no Aeroporto Alberto Alcolumbre, por volta de 12h.

Carioca radicado há muitos anos no Amapá, ele faleceu na última quinta-feira (12), em um hospital privado de São Paulo, em decorrência de complicações da covid-19.

Do aeroporto, sairá um comboio de veículos que passará em frente aos locais de trabalho onde ele dedicou mais de 30 anos de medicina: Clínica Promed, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e Consultório do Povo.

Ao final, o comboio se reunirá na orla de Macapá onde será atendido o último desejo do Dr. Airton: ter as cinzas lançadas no Rio Amazonas.

Formado em Medicina pela Universidade de Valença, no Rio de Janeiro, Airton de Oliveira Pacheco chegou ao Amapá no ano de 1987, para trabalhar na extinta indústria do manganês, a Icomi, como médico no município de Serra do Navio, a 280 km de Macapá.

Durante sua trajetória, foi conselheiro do CRM, de 2003 e 2007. Atuava no Estado como médico regulador na Sesa. Na Clínica Promed e no Consultório do Povo atendia pacientes como ultrassonografista, área da medicina que era sua paixão.

Foi o primeiro médico da Clínica Promed, acreditou no projeto de levar saúde de qualidade com preços acessíveis à população carente do Amapá. Dr. Airton deixou dois filhos e sua companheira Cilene.