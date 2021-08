Com dois tiros, saga de Ben 10 chega ao fim

Ben 10 foi morto a tiros numa região de pontes do Bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Chegou ao fim a carreira de crimes do ex-detento do Iapen, Oberdam de Jesus Santos Barbosa, o Ben 10, de 24 anos.

Ele foi morto no fim da tarde deste sábado (14), com dois tiros, um no peito e outro nas costas, numa região de pontes da Travessa Raimunda Nobre, no Bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

Quando os polícias do Batalhão de Força Tática chegaram ao local, encontraram a vítima caída na entrada da principal passarela. Minutos depois, o Samu confirmou o óbito.

Segundo apurações dos investigadores da Delegacia de Homicídios, após Ben 10 ser baleado, ele foi retirado do local do crime por três homens, que o carregaram até a cabeceira da ponte e o deixaram em terra firme, depois retornaram pelas passarelas e não foram mais vistos.

A autoria do homicídio ainda é desconhecida. No local, moradores ficaram temerosos em contribuir com a investigação, mas, para a polícia, a execução é resultado de guerras entre facções rivais.

“As denúncias feitas para o 190 apontavam que membros de uma facção invadiram a ponte, houve confronto, mas os invasores executaram o serviço e deixaram o corpo na cabeceira da ponte. Mas é tudo que sabemos. A lei do silêncio impera aqui no local”, comentou o sargento Silva, da Força Tática.

A motivação para matar Ben 10 são muitas, ele tinha passagens por tráfico de drogas, furto e roubo, além disso, quando menor, foi apontado como suspeito de matar, juntamente com seu irmão, Ben 9 – que é falecido –, uma mulher durante um assalto.

Bem 10 também era responsável pela morte de um traficante encontrado esquartejado e enterrado no quintal de uma casa, no dia 5 de maio de 2016, no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

A Homicídios prossegue em buscas de pistas que possam esclarecer o último capítulo de Ben 10.