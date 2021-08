Com maratona de vacinação, Amapá deve chegar a 80% da população com a 1ª dose

Auditório da Ueap neste sábado (21): dos 14 postos, em quatro equipes do governo farão 12h ininterruptas de vacinação. Fotos: Rodrigo Índio/SN

Por RODRIGO ÍNDIO

O estado do Amapá deve chegar a 80% de sua população imunizada com a primeira dose da vacina contra a covid-19 neste sábado (21). É o que estima a chefe da Central de Abastecimento e Distribuição de Imunobiológicos (Cadi/SVS), Andréa Marvão.

A ação integrada envolve todos os municípios do estado, sendo que Calçoene realiza atividades na zona rural e as demais cidades na área urbana. Em Macapá, foram organizados 14 pontos, sendo que 4 ficam sob responsabilidade do governo estadual, onde haverá jornada de 12h ininterruptas de imunização.

Inicialmente, adolescentes de 17 anos estavam sendo atendidos exclusivamente na Ueap e Unifap. Devido à grande demanda, os pontos do Ifap, na zona norte, e Amapá Garden, na zona sul, que atendiam com a D1 e D2 pessoas acima de 18 anos, também passaram a atender no fim da manhã o público de 17 anos.

“Estamos buscando ampliar mesmo essa cobertura vacinal, sobretudo da D1 para avançar. O estado pela manhã estava com uma cobertura de 65% e a meta é 90%, então a gente espera que hoje a gente chegue em 80% com esses pontos que estão todos espalhados, tanto com as equipes das prefeituras, quanto com os vacinadores do governo do Estado do Amapá”, esperançou-se Andréa Marvão.

Os municípios trabalham de maneira diferenciada em dois turnos. A cidade de Santana, assim como Macapá, também atuará com 12h de vacinação, que segue até às 21h.