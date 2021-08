Com queda de 60% no estoque, Banco de Leite precisa de doações

Redução pode prejudicar o fornecimento de leite para os bebês internados na UTI Neonatal do Hospital Mãe Luzia, em Macapá.

Uma diminuição de 60% no estoque, registrada desde o início de agosto, levou o Banco de Leite Humano do Amapá a lançar um chamado urgente a doadoras. A queda pode prejudicar o fornecimento de leite para os bebês internados na UTI Neonatal do Hospital Mãe Luzia, em Macapá.

A redução das doações aconteceu entre as mães que doam em casa, justamente aquelas que costumam doar um maior volume de leite.

Muitas mães que têm excesso de leite podem ajudar a salvar a vida de bebês prematuros com baixo peso, que por algum motivo não podem ser amamentados.

Para doar, basta ir ao Banco de Leite, que funciona 24 horas, na esquina da Avenida FAB com a Rua Jovino Dinoá, no centro de Macapá.

Também é possível enviar o leite doado pelo carro do BLH, que leva até a casa da doadora o kit de doação e aguardar a coleta. Para isto, é preciso entrar em contato através do número de WhatsApp (96) 98115-9018.