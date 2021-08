Corpo achado em escola de Santana é de mulher desaparecida há 2 dias

Cadáver estava em estado inicial de decomposição próximo da quadra poliesportiva da escola municipal Padre Ângelo Biraghi, em Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO e RODRIGO ÍNDIO

O corpo de uma mulher que estava desaparecida há dois dias foi encontrado na tarde desta segunda-feira (16), por volta de 15h30, dentro dos muros da escola municipal Padre Ângelo Biraghi, no Bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá.

O cadáver já estava em estado inicial de decomposição. Foi o mal cheiro que chamou a atenção de funcionários do estabelecimento de ensino, que foram olhar e acharam o corpo, perto da quadra poliesportiva. Em seguida, acionaram a Polícia Militar, que isolou a cena até a chegada da perícia da Polícia Científica.

Peritos não quiseram falar com a reportagem, mas a vítima foi identificada por parentes como Maria Rosinete Miranda Mendes, a Tábata, de 46 anos. Familiares a reconheceram por causa da dentadura, pulseira e uma cópia da chave de sua casa.

Conhecidos de Rose da vizinhança contaram que ela havia sido vista pela última vez no sábado (14), quando estava no Bar do Maradona, situado às proximidades, onde costumava beber.

A Polícia Civil confirmou a morte de Tábata como homicídio. Segundo os militares que atenderam à ocorrência, a vítima estava com o rosto desfigurado. Contudo, a família não suspeita quem poderia ser o provável autor.

O corpo foi removido para a sede da Polícia Científica em Santana. A vítima deixou 4 filhos, todos jovens, mas maiores de idade. Era separada do pai dos filhos.