Corpo de filipino morto por covid é retirado de navio

Operação de retirada seguiu os protocolos de segurança sanitários. Embarcação com tripulantes infectados está ancorada na frente de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O tripulante de um navio de bandeira panamenha que morreu na última segunda-feira (16) foi retirado da embarcação na manhã desta segunda-feira (18). A operação, informou a Vigilância em Saúde (SVS) estadual, seguiu os protocolos de segurança sanitários.

Um vídeo chegou a circular nas redes sociais informando tratar-se de um segundo corpo, o que foi desmentido pela SVS.

“Vale ressaltar que essa retirada do cadáver da embarcação foi feita com a anuência da Anvisa e da Polícia Federal, nada foi feito de forma ilegal. Não houve nenhum óbito além do que já tínhamos registrados”, declarou Solange Costa, gerente do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Estado do Amapá.

O corpo seguiu para uma funerária, sob a vigilância das autoridades, onde aguardará um destino dado pelos familiares da vítima da covid-19 e encaminhamento da empresa de seguros contratada pela embarcação.

Hospitalizados

Três tripulantes de navios estrangeiros ancorados na costa do Amapá estão hospitalizados em Macapá. O restante permanece em quarentena dentro das embarcações.

Um destes pacientes é do navio de bandeira liberiana, o Dalian Mandarim, com tripulantes chineses, que está na frente de Macapá desde o dia 5 de agosto. Neste, 18 dos 21 tripulantes testaram positivo para covid-19.

Os outros dois internados são do segundo navio, o de bandeira do Panamá, o mesmo onde o óbito foi registrado. A nacionalidade dos tripulantes é filipina.

Os três estão internados em uma área isolada do Hospital Universitário (HU) e quadro clínico dos três é considerado estável.

Amostras de todos os tripulantes foram enviadas para o Instituto Evandro Chagas (IEC), em Belém (PA), que fará o sequenciamento genético e, portanto, a confirmação sobre qual variante de covid-19 trata-se.