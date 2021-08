Corpo é encontrado com marcas de tiros em lixeira

Moradores relataram à PM ter ouvido disparos

Por RODRIGO ÍNDIO

O corpo de um homem identificado como Carlos Augusto Amaral, de 38 anos, foi encontrado ao lado de um contêiner de lixo, na manhã deste sábado (21), na Área Portuária do município de Santana, a 17 km de Macapá. Ele tinha perfurações de arma de fogo.

Segundo o 4° BPM, por volta de 05h30, as equipes foram acionadas para atender a ocorrência na Rua Amapá. Populares relataram que vários disparos tinham sido efetuados na região, minutos antes.

Ao chegarem no local, os militares avistaram a vítima com perfurações pelo corpo jogada em meio a caroços de açaí e resíduos em via pública. O socorro médico foi acionado e constatou o óbito.

O nome da vítima foi repassado por um madeireiro da área, informou a PM. Moradores, relataram ainda que a vítima não residia no bairro. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

A Polícia Científica esteve no local para fazer a perícia e remoção. O caso será investigado pela Polícia Civil.