Covid-19: Amapá estabelece protocolo para atender tripulantes de navios estrangeiros

Atualmente, dois navios estrangeiros estão fundeados em quarentena em Macapá com pessoas infectadas pelo coronavírus. Foto: Maksuel Martins/GEA

Para impedir a entrada de novas cepas do coronavírus no Amapá, representantes de órgãos sanitários e de saúde federais, estaduais e municipais estão reunidos em Macapá para estabelecer um protocolo de atendimento a tripulantes de navios estrangeiros com suspeita de covid-19 que procurarem ajuda no estado.

No fim de semana, o Governo do Amapá confirmou que 5 tripulantes de nacionalidade chinesa do navio comercial Mandarin Dalian, fundeado em frente à Macapá, estão com a variante Delta do coronavírus.

Esses 5 estão entre os 18 tripulantes que foram diagnosticados com a covid-19. Eles procuraram atendimento médico na capital amapaense no início de agosto e estão fundeados em quarentena desde então.

A situação de risco causa preocupação nas autoridades. Por isto um encontro com técnicos da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), Vigilância Sanitária Municipal, Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta segunda-feira (23), definiu o papel de cada instituição e reviu o fluxo de notificação com objetivo de facilitar o processo de rastreamento dos casos. A reunião foi conduzida pelo Ministério Público Federal (MPF).

Segundo a gerente do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância da SVS (Cievs), Solange Costa, a notificação de casos suspeitos ou confirmados em tempo hábil é fundamental para a atuação eficaz das instituições envolvidas no processo.

A gestora destacou que o governo mantém o monitoramento para controlar a entrada no estado de novas cepas do coronavírus.

“Neste encontro, ficaram bem definidas as atribuições de cada órgão envolvido nesse processo. Apesar de ser uma situação bem atípica, é preciso ter um procedimento bem definido, assim vamos ter um fluxo ordenado para seguir”, destacou.

Um novo encontro de trabalho foi marcado para quarta-feira (25). Além do Mandarin Dalian, outra embarcação, de bandeira panamenha e tripulação filipina, está em quarentena em Macapá com pessoas infectadas pelo coronavírus.