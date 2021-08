É dia dos adolescentes de 15 anos

Em Macapá também será realizada repescagem para pessoas acima de 18 anos.

Jovens de 15 anos começaram a ser imunizados contra covid-19 em Macapá neste sábado (28). Primeiramente será a vez dos nascidos entre 1 de janeiro a 30 de abril. Na segunda-feira (30) será a vez dos que aniversariam entre 1 de maio a 31 de agosto, e, na terça-feira (31), os nascidos de 1 de setembro a 31 de dezembro.

Além dos adolescentes, ocorrerá uma repescagem para as pessoas acima de 18 anos, que ainda não iniciaram seu esquema vacinal.

Também no sábado, as vacinas Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac estarão disponíveis para a aplicação da segunda dose às pessoas com data marcada no cartão de vacinação.

Todos deverão apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação. Os menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentar o CPF.

Para a segunda dose, deve ser apresentada, ainda, a carteira de vacina com a indicação da primeira dose tomada.

D1 15 anos

14h às 20h

Ueap

Ifap

Amapá Garden Shopping

Escolas Municipal Professora Odete Almeida Lopes

Escolas Municipal Maria do Socorro Andrade Smith

Escolas Municipal Professora Risalva Freitas do Amaral.

Repescagem – 18 anos

14h às 20h

Unidade Covid Santa Inês

Unifap

Drive-thru da Praça Floriano Peixoto.

D2 de Pfizer

14h às 20h

Unidade Covid Santa Inês

Unifap.

D2 AstraZeneca e CoronaVac

14h às 20h

Quadra da Igreja Jesus de Nazaré

Drive-thru Estádio Zerão

Drive-thru Rodovia Curiaú

Drive-thru Marabaixo.