Energia 24h chega à comunidade do Camaipi

Subestação Rio Preto e rede de distribuição rural do ramal do Camaipi, no município de Mazagão, foram entregues neste sábado.

Compartilhamentos

Famílias de agricultores que moram ao longo do ramal do Camaipi, no município de Mazagão, a cerca de 40 km de Macapá, finalmente contam com energia elétrica 24 horas por dia.

A comunidade começou a ser beneficiada, neste sábado (28), pelo funcionamento da subestação Rio Preto e pela primeira etapa da rede de distribuição rural do ramal do Camaipi – estrada que liga a rodovia AP-010 a BR-156.

A obra é parte do investimento que está sendo feito na região através do Programa Luz Para Todos na ordem de R$ 30 milhões, beneficiando cerca de 20 comunidades, através de uma união de esforços da bancada federal liderada pelo senador Davi Alcolumbre e do Governo do Estado.

A subestação elevadora do Rio Preto tem potência de 2,5 MVA. Atenderá toda a rede elétrica das comunidades que estão contempladas no projeto.

A rede de distribuição rural do ramal do Camaipi atende 150 domicílios rurais que se localizam ao longo do ramal. A rede é trifásica, tem extensão de 50 quilômetros, além de 555 postes implantados e 86 transformadores.

Estes consumidores estarão conectados no sistema que atende a área urbana de Mazagão e de outros municípios. Está sendo finalizada também a construção de mais 28 quilômetros da rede elétrica na Vila do Rio Preto e Vila do Maracá. Serão mais 419 domicílios atendidos até o fim do ano.

O investimento desta primeira etapa é da ordem de R$ 7,6 milhões, com 15% de contrapartida do Governo do Estado. Todo o planejamento e execução da obra foram feitos pela Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA).

O governador Waldez Góes destacou a importância do empreendimento para a qualidade de vida da população e fortalecimento da agricultura familiar na região. As famílias ainda poderão ser cadastradas em programas como a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e Tarifa Rural, que garantem descontos na conta.

“É uma população formada de pequenos produtores que agora terá um serviço de melhor qualidade e será importantíssima nas atividades que eles realizam nas pequenas plantações. Portanto, a energia nesta região de Mazagão é fundamental para o crescimento econômico e o desenvolvimento social”, frisou Góes.

Na cerimônia de entrega, também foi assinada uma ordem de serviço que autoriza o início das atividades de uma nova etapa do empreendimento na ordem de R$ 23,7 milhões. Está prevista a construção de uma nova rede de distribuição para atender cerca de 1.800 domicílios de pelo menos 17 comunidades, tais como Agrovila e Ramal do Piquiazal, Breu, Conceição do Maracá e Recreio.