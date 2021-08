Estado convoca 614 professores para contratos

A maioria irá atuar na capital, Macapá. Mas, Santana, Porto Grande e Tartarugalzinho são alguns dos outros municípios que também irão receber parte destes profissionais. Foto: Ascom/GEA

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O Governo do Amapá convocou, nesta sexta-feira (20), 614 professores e pedagogos para contratos administrativos na rede estadual de ensino.

A chamada ainda faz parte do Processo Seletivo Simplificado (PSS) que a Secretaria de Educação (Seed) fez em 2020. Os convocados têm que entregar a documentação, pela internet, até o dia 24 de agosto.

Foram convocados 67 pedagogos, 67 professores de educação especial e 480 professores de outras disciplinas, como as tradicionais matemática, história, geografia e português, para trabalharem na rede estadual.

A maioria dos educadores irá atuar na capital, Macapá. No entanto, Santana, Porto Grande e Tartarugalzinho são alguns dos outros municípios que também irão receber parte destes profissionais.

Envio de documentos

O candidato tem que preparar um documento em .PDF, numerado, sem rasuras, com os comprovantes exigidos no edital do PSS 001/2020, que pode ser encontrado no link da seleção: www.processoseletivo.ap.gov.br.

O arquivo tem que ser enviado para o email [email protected], especificando no assunto “Convocação 07 (nome do município)_(nome completo do candidato). O mesmo deve ser feito na hora do candidato nomear o arquivo que será enviado, que também deverá ter, além dos documentos numerados e visíveis, uma foto 3×4.

Já no conteúdo do e-mail, o candidato tem que escrever seu nome completo, o CPF e contato atualizado.

Após a entrega documentos, e período para recursos, será publicada uma listagem com o resultado final desta chamada e haverá um cronograma para os candidatos classificados assinarem contrato e serem encaminhados para as escolas onde irão trabalhar.