“Eu deixava repetir”, diz merendeira do Barão há 30 anos ao relembrar de alunos

Tradicional estabelecimento de ensino do Amapá, escola localizada no Centro de Macapá, será entregue oficialmente no próximo sábado (4).

Por RODRIGO ÍNDIO

Usar o talento na cozinha para alimentar quem vai em busca de aprendizado. Este é o maior prazer da vida de Jezabel Pacheco Cabral, de 62 anos, que no último dia 26 de junho completou 30 anos como merendeira da Escola Estadual Barão do Rio Branco. O estabelecimento de ensino será entregue no próximo sábado (4).

Orgulhosa, ela detalha que este foi e é o único emprego que teve na vida. A simpática “tia” garante que, além de elaborar o alimento escolar, dá importância ao cuidado e ao afeto na relação com os alunos, se tornando uma verdadeira “mãezona”. Com toda sua experiência, Dona Jezabel diz que já presenciou de tudo em sua cozinha.

“Já alimentei muitos alunos. Vários chegavam antes da hora da merenda, diziam: ‘tia, não tomei café’, aí a gente preparava, dava um cafezinho com pão, ou se fosse um lanche que já tivesse pronto, a gente já servia, porque não deixaríamos ninguém ficar com a barriga doendo de fome. Iam satisfeito para a sala, era um prazer a gente poder amenizar aquilo que a criança estava sentindo naquele momento”, conta.

Dona Jezabel confidenciou que é daquelas merendeiras que também deixa a garotada repetir. Agora ela não vê a hora de reencontrar os alunos.

“O que compete a mim, faço com amor e carinho. Então, é nossa segunda família. Quando me encontram pela rua e no ônibus, gritam: ‘ei tia o que é a merenda amanhã?’. Aí caio na gargalhada. Me sinto muito feliz em ver o Barão assim e agradeço a Deus por nos dar a oportunidade de retornarmos ao velho prédio que se tornou novo e tá lindo. Quero logo poder cozinhar para as crianças”, relatou.

Legado

Vinte e dois anos depois da última vez que entrou em sala de aula para lecionar, na escola Barão do Rio Branco, dona Odete Penafort, de 73 anos, retorna ao colégio como visitante.

Foi aluna de 1959 a 1964. Depois retornou como professora, na década de 80. Relembra com saudades da história e fala da importância da escola em sua vida.

Seu legado é relembrado com seus antigos boletins, guardados com muito orgulho, de um tempo bom e de muita aprendizagem, afinal, foi no Barão que sua trajetória escolar começou e foi nele também que essa professora risonha e carismática se aposentou.

“Amo demais essa escola, fiquei muito triste quando vi essa escola por muitos anos abandonada. Eu chegava naquele portão, me segurava naquela grade e eu chorava. Quando passo naquela esquina de ônibus eu falo; ‘ô, minha escola, te amo’. Hoje vejo uma escola moderna e altura para recompensar todo aquele tempo. Tenho muita recordação da minha infância, do meu trabalho aqui. Foi tudo gratificante. A escola tá linda, maravilhosa”, avaliou.

Visita

Os relatos da tia Jezabel da professora Odete são de quem passou pelo Barão no passado e, nesta terça-feira (31), teve a chance de retornar em uma visita para conhecer as novas dependências do colégio. O encontro reuniu, também, autoridades, professores, ex-alunos e ex-funcionários.

Durante a visita, o governador Waldez Góes falou da importância de se manter o compromisso com a educação do Amapá em ações como esta.

“Na verdade, vamos fazer uma viagem nesses 75 anos história, de formação cultural, intelectual, de contribuição direta no processo de desenvolvimento tanto do ex-território, quanto do estado do Amapá. O Barão realmente é este símbolo. E quem veio aqui já conhecer, pôde testemunhar que nós procuramos, respeitar essa tradição, a história e as raízes representadas aqui pelo Barão com inovação, tecnologia, com ambiente digital. Tudo em prol da educação”, ponderou.

A secretaria de educação, Goreth Sousa, também reforçou a importância do encontro.

“Temos ex-alunos, ex-profissionais e ex-professores que trabalharam nessa escola nas décadas de 60, 70, 80, 90. Então, é um momento rico e importante. É resgatar nossa história, manter as tradições importantes e valorizar nossa gente. É um momento de escuta, valorização, de um bate-papo e mostrar para as pessoas que nós temos que seguir gerando através da educação esperança para nossa gente”, analisou a secretária.

As aulas do 6° ao 9° ano na escola já estão retornando de maneira presencial, gradativa e escalonada.

O prédio da Escola estadual Barão do Rio Branco passa pelos preparos finais para ser entregue na manhã de do próximo sábado. As obras contaram com o investimento de R$ 6,4 milhões, recursos do tesouro estadual.