Ex-detento é morto em confronto durante checagem de denúncia

Conflito com a PM ocorreu nesta madrugada, no Distrito de Lourenço, no município de Calçoene.

Por OLHO DE BOTO

O ex-detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), Willian Kevenny Araújo de Paula, de 27 anos, morreu com um tiro no peito após confrontar equipes da 3ª companhia do 12º Batalhão e do 6º Batalhão da Polícia Militar, na comunidade de Lourenço, distrito do município de Calçoene, cidade a 340 km de Macapá.

O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (27), dentro de uma casa localizada na Avenida Mãe Luzia. O capitão Cecílio, comandante da companhia, informou que Kevenny usava uma arma de fabricação caseira, com munição calibre 36, e que os policiais não tiveram outra alternativa a não ser revidar para neutralizar a ação do infrator, que já tinha cumprido pena por homicídio e tráfico de drogas.

O criminoso ainda foi socorrido ao hospital da comunidade, mas o médico constatou que ele já havia morrido.

De acordo com o oficial, o ex-detento foi denunciado por moradores da comunidade, que relataram o envolvimento dele com um grupo que vendia drogas e ameaça pessoas da região.

Durante a averiguação da denúncia, os suspeitos correram quando avistaram a polícia chegando. Já Kevenny, visto empunhando uma arma de fogo, tentou se esconder dentro de uma casa. Ao ser localizado em um dos cômodos, desobedeceu a ordem para largar o armamento e optou pelo confronto.

Com ele, além da arma que usava, também foram encontradas 3 porções médias de maconha. A droga e o armamento foram entregues na delegacia da cidade.