Ex-detento é morto na cozinha com 14 tiros na cabeça

atualizado às 17h28min

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 33 anos foi morto a tiros, na tarde desta quinta-feira (26), no Bairro Cidade Nova I, na zona leste de Macapá. De acordo com a Polícia Civil do Amapá, a vítima foi morta com 14 tiros, todos na cabeça.

O homicídio ocorreu por volta das 13h, na Rua Santa Maria, dentro de uma residência, quando a vítima foi atender a porta onde dois homens estavam batendo.

“Ao que tudo indica ele conhecia os criminosos, porque os reconheceu e correu para dentro da casa”, comentou o delegado Dante Ferreira.

“O que choca a gente é que os bandidos não respeitam nem a casa das famílias. Invadiram e mataram a vítima na cozinha num horário que não é típico”, acrescentou.

Segundo o delegado, enquanto um dos bandidos correu atrás da vítima até a cozinha, outro correu pela lateral da residência pensando que havia uma saída por trás.

Até agora, a polícia desconhece os autores e os motivos do crime, mas acredita que tenham relação com o tráfico de drogas e alguma facção criminosa, já que a vítima teria passagem pelo Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Até agora, nenhuma testemunha contribuiu com informações. Uma hora depois da primeira atualização desta reportagem, ele foi identificado como Izael Cardoso Lazareth.

“Gostaria de pedir que as pessoas ligassem para o nosso disque denúncia, 99170-4302, porque a polícia depende do apoio da população para resolver o caso”, concluiu.