Ex-marido acusado de matar professora é preso

Nico foi preso em uma casa de parentes na zona norte de Macapá, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (27).

Por RODRIGO ÍNDIO

Nicodemos Dias Alcântara, o Nico, de 34 anos, ex-marido e principal suspeito de matar a professora Simone Luz de Freitas, de 45 anos, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (27), em uma residência de familiares na zona norte de Macapá.

Ele estava sendo procurado desde o último sábado, dia 21, quando teria se envolvido numa confusão e agredido a vítima dentro de uma canoa, num rio da comunidade São Pedro, na região do Largo do Ajuruxi, área rural do município de Mazagão.

A defesa adiantou que ele se considera inocente e afirmou que a morte da professora teria decorrido de um acidente, após um desentendimento. Felipe Coutinho, advogado de Nico, disse que avisou à polícia que iria apresentá-lo na tarde de hoje. Contudo, a polícia o encontrou na casa de parentes antes disto.

Familiares e outras testemunhas contestam a defesa e afirmam que Nico agrediu Simone dentro da pequena embarcação, o que teria provocado a queda dela no rio, desmaiada.

Nicodemos Alcântara foi preso numa ação conjunta da Delegacia de Polícia do Interior (DPI) e Delegacia de Mazagão, para onde está sendo transportado. Ele será ouvido pelo delegado Anderson Ramos, que está à frente do caso.

Ramos ainda não revelou à imprensa detalhes de como tudo teria realmente ocorrido, para não atrapalhar as investigações.

Mas, segundo as primeiras versões, o acusado não aceitava o fim do relacionamento. Relatório do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) descreve que Simone estava numa embarcação, em um passeio com colegas de trabalho, quando foi abordada pelo ex-marido. Ele teria a segurado pelo pescoço e a afogado no rio, diz o relatório de ocorrência.

Nico é bastante conhecido na região. Foi candidato a vereador de Mazagão nas últimas eleições.

A morte da professora Simone chocou a sociedade mazaganense, onde era muito querida. Era concursada da rede municipal de ensino. Atualmente, lecionava na Escola Perpétuo Socorro, no Largo do Ajuruxi.