Ex-marido confessa que matou professora com socos e asfixia, diz polícia

Ele foi preso na sexta-feira, na zona norte de Macapá e prestou depoimento na delegacia de Mazagão.

Compartilhamentos

Já está no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), na zona oeste de Macapá, Nicodemos Dias Alcântara, o Nico, de 34 anos, ex-marido e principal suspeito de matar a professora Simone Luz de Freitas, de 47 anos, crime que indignou a população de Mazagão, onde a vítima era muito querida e o acusado era muito conhecido – chegou a ser candidato a vereador.

Ele foi preso nesta sexta-feira (27) pela Polícia Civil em uma residência de familiares, no Bairro Amazonas, na zona norte de Macapá, depois de seis dias de intensas buscas pela equipe da Delegacia de Mazagão, município onde ocorreu o crime, no último dia 21.

Nico prestou ao delegado Anderson Ramos, na delegacia da cidade. Segundo a polícia, o depoimento das testemunhas está em consonância com o resultado do laudo pericial, que constatou lesões na cabeça e asfixia por afogamento.

O crime ocorreu no sábado passado, dia 21, dentro de uma canoa, num rio da comunidade São Pedro, na região do Largo do Ajuruxi, área rural de Mazagão.

Segundo a Polícia Civil, em interrogatório, Nico confessou que matou a ex-esposa por não aceitar o fim do relacionamento. De acordo com o depoimento, ele relatou que deu socos na cabeça da vítima e, usando as mãos, enfiou a cabeça dela no rio.

O delegado Anderson informou, ainda, que durante as investigações, ficou comprovado que Simone e Nico tiveram um relacionamento amoroso com histórico problemático, desde o ano de 2019.

“A vítima registrou um boletim de ocorrência contra ele por ameaça, mas assinou a negativa de representação. Além disso, foram requeridas e deferidas as medidas protetivas de urgência para a vítima, porém, no dia da audiência no fórum, ela não compareceu e o processo foi arquivado. Ou seja, ela procurou ajuda das instituições competentes, mas desistiu posteriormente”, explicou Anderson Ramos.

Nico foi indiciado por homicídio qualificado, por meio cruel e feminicídio.