Águas do Rio Tapajós ficaram bem agitadas na chegada do veleiro Kûara

A Expedição Pedro Teixeira, que partiu de Macapá com a missão de cruzar todo o Rio Amazonas, chegou a Santarém no episódio passado, e na continuação do diário de bordo vamos ver o cuidado com a navegação no Rio Tapajós durante uma tempestade. O veleiro Kûara é comando pelo jornalista Olímpio Guarani, que encontrou a principal praia de Alter do Chão submersa. Assista!