Assista ao episódio 18 do Diário de Bordo a Expedição Pedro Teixeira

Compartilhamentos

A Expedição Pedro Teixeira, que partiu de Macapá com o objetivo de cruzar todo o Rio Amazonas, chega a Santarém (PA), e mostra a importância da navegação e da produção para a economia desta parte do Pará. A bordo de uma lancha, a equipe faz um passeio pela bela orla da Pérola do Tapajós, mostrando seus principais pontos de visitação. Veja no Episódio 18 do Diário de Bordo da expedição.