É mais um episódio do diário de bordo da Expedição Pedro Teixeira

Em mais um episódio do diário de bordo da Expedição Pedro Teixeira, o jornalista Olímpio Guarany começa o passeio pela famosa Santarém (PA), uma das mais antigas cidades da Amazônia. Você vai saber como foram os primeiros anos de Santarém, que foi batizada com o mesmo nome de uma cidade em Portugal. Conheça também o Centro Cultural João Fona e o Crucifixo de Martius, uma relíquia que tem a ver com um momento de desespero e fé. Assista!