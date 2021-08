Falso religioso é preso com drogas dentro da Bíblia

Acusado foi preso no Bairro Santa Rita, na região central de Macapá, nesta segunda-feira.

Elton da Silva Barriga, o Biro Biro, de 36 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (16) por uma equipe do Batalhão de Força Tática da PM do Amapá acusado de se fingir de pregador religioso para vender drogas nas ruas da capital.

Segundo a PM, as porções de entorpecentes que eram vendidas próximo a hospitais, farmácias e semáforos, ficavam acondicionadas dentro da Bíblia que ele levava em mãos.

De acordo o capitão Aires, a equipe estava no patrulhamento de rotina no Bairro Santa Rita, na região central de Macapá, quando percebeu que Elton ficou surpreso e nervoso ao se deparar com a viatura. Os policiais, então, resolveram fazer a abordagem.

Durante a busca pessoal, o infrator estava com uma bíblia nas mãos. Ao folhear o livro, os militares encontraram 36 papelotes de crack prontos para a comercialização. Também foram encontrados, nas roupas, do acusado R$ 26 em dinheiro trocado e duas porções maiores da mesma substância.

Segundo o BFT, Biro Biro afirmou que estava comercializando o produto e que a bíblia era para tentar descartar qualquer suspeita.

De acordo com a PM, ele já responde pelo crime de roubo e estava no regime de prisão aberto domiciliar.