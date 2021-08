Festa de facção com tiros pro alto termina em confronto com a PM e morte

Confronto ocorreu em uma casa localizada na Avenida dos Arirambas, no Bairro Marabaixo II, zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem com vasta ficha criminal morreu em confronto com militares do 6º Batalhão na noite de sábado (14), em Macapá. O confronto ocorreu em uma casa localizada na Avenida dos Arirambas, no Bairro Marabaixo II, zona oeste de Macapá.

De acordo com a PM, uma denúncia anônima apontou que, no local, membros de facção promoviam uma festa com consumo de bebida alcóolica e drogas, som alto e até tiros para cima, o que deixou moradores das redondezas assustados.

Quando a polícia chegou ao local, avistou vários suspeitos bebendo e um deles empunhava uma arma de fogo nas mãos. Ao perceber a aproximação dos militares, os suspeitos se dispersaram.

Mas, o que empunhava a arma, correu para dentro da casa, que estava com portão aberto. Ele entrou em um dos quartos da casa e não deu ouvidos às ordens de parada. De dentro do quarto, disparou contra os policiais, que revidaram. Uma equipe do Samu confirmou o óbito.

O suspeito foi identificado como Anderson Santos dos Santos, o Peixe, 21 anos, dono de uma extensa ficha processual, com crimes de roubo, sequestro e cárcere privado, corrupção de menores, tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Na casa, a polícia encontrou papelotes de cocaína e maconha, separada em porções chamadas de kits de consumo. A arma usada no confronto, um revólver de calibre 32, e as drogas foram apresentadas no Ciosp do Pacoval.