Fim de semana esportivo terá torneios em Macapá e Santana

Futelama acontece na orla de Macapá, no domingo (29). Competições são promovidas pelo Governo do Amapá.

Torneios de futsal e futelama, masculino e feminino, promovidos pelo Governo do Amapá vão agitar as comunidades de Macapá e Santana neste fim de semana.

As competições, que são organizados pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), acontecem no Igarapé do Lago, distrito do município de Santana; e na orla do Bairro Cidade Nova, zona leste de Macapá.

No sábado (28), ocorre o torneio de futsal no Igarapé do Lago, que é área de remanescentes quilombolas. Já no domingo, 29, às margens do rio Amazonas, acontece o tradicional futelama, a partir das 13h. Os campeões receberão troféus e medalhas.

Segundo a Sedel, o objetivo das competições é oportunizar a prática de atividades esportivas visando a saúde e o bem-estar dessas comunidades.