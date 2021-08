Fuga termina em confronto no Curiaú; suspeito procurado por homicídio morre

Confronto com policiais do 6º Batalhão da PM ocorreu em um ramal na AP-070, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 19 anos morreu na noite deste sábado (31), após trocar tiros com militares do 6º Batalhão da PM, na região do Curiaú, zona norte de Macapá.

De acordo com a PM, a equipe que confrontou o suspeito estava em patrulhamento pela região como estratégia da Operação Impacto, que visa inibir o confronto entre facções criminosas na capital, quando recebeu a informações de um veículo suspeito havia entrado em um ramal da AP-070, a rodovia do Curiaú.

A viatura chegou até o final do ramal e já estava manobrando para retornar quando os policiais perceberam uma rápida movimentação, de um suspeito correndo no rumo de uma casa. Os militares desembarcaram da viatura e foram em direção a casa. Ao se aproximar, foram recebidos a tiros.

A polícia revidou e o suspeito foi atingido. Os policiais acionaram socorro médico e o Samu foi até o local. Lá, confirmou o óbito.

O suspeito foi identificado como Fábio Vilhena Serrão, o Fabinho, de 19 nos. Ele estava, segundo a PM, foragido da Justiça, com a prisão decretada por crime de homicídio.

A arma que teria sido usada por ele no confronto, um revólver de calibre 32, com três munições acionadas e 3 deflagradas, foi entregue à Polícia Científica para testes. A polícia desconfia que Fabinho estava fugindo, mas ainda não se sabe do quê ou de quem.