Garoto de 10 anos cai do 4º andar no Macapaba

Queda ocorreu no fim da manhã desta quinta-feira (26), na zona norte de Macapá. Foto: Rodrigo Índio/SN

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um menino de apenas 10 anos de idade caiu de um apartamento do 4º andar de um dos blocos do Conjunto Macapaba, zona norte da capital. O acidente ocorreu no fim da manhã desta quinta-feira (26), por volta de 11h.

O Samu foi até o local e confirmou que a vítima teve uma fratura exposta em uma das pernas. Quando o socorro médico chegou, a vítima estava desmaiada. Ela foi estabilizada e levada ao Hospital de Emergência do Centro de Macapá.

Por enquanto, as informações são escassas, contudo, testemunhas disseram que o menino, filho de um casal separado, mora com a mãe.

O pai, que residiria no interior do Estado, segundo as testemunhas, teria ido hoje até o conjunto habitacional na intenção de levar o garoto.

Mas, a criança teria se recusado e, em estado de crise, teria pulado pela janela de um dos cômodos do 4º andar do no bloco 17, quadra 13, na Rua 06, do Macapaba 2.

A Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do caso.