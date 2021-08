Golpistas lucraram R$ 5 milhões usando nomes de desembargador e senador do Amapá

Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram suspeitos em ação.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Cinco pessoas, que segundo a Polícia Civil, formam uma associação criminosa, foram indiciadas nesta segunda-feira (23) por lavagem de dinheiro, estelionato contra idosos e falsidade ideológica. Apesar das graves e múltiplas acusações, a polícia não revelou os nomes dos envolvidos.

Os golpes teriam rendido R$ 5 milhões, aproximadamente, ais criminosos. A investigação é da 6ª Delegacia de Polícia da capital e já durava cerca de 1 ano.

Segundo o delegado Leandro Vieira Leite, que está à frente da apuração, a estrutura criminosa obtinha vantagens financeiras por meios de golpes com os nomes de um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, e servidores da instituição judiciária, e de um senador amapaense.

Basicamente, os golpistas usavam os nomes desses servidores para emissão de precatórios e assuntos vinculados ao Poder Judiciário.

Mesmo com o inquérito policial concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, a polícia não deu mais detalhes porque podem haver desdobramentos.

“Foi possível identificar, através do trabalho de campo, o momento em que auferiram a vantagem financeira, mantendo a vítima em erro, até o instante em compensavam o numerário nas agências bancárias”, resumiu o delegado.