Homem com passagens por roubo de moto é executado na Gruta

Crime ocorreu na região conhecida como Gruta, no Bairro Zerão, zona sul de Macapá, na noite de segunda-feira (23).

Por OLHO DE BOTO

Um homem com passagem na polícia por roubo de motocicletas foi morto com 3 tiros na noite desta segunda-feira, 22, na zona sul de Macapá.

Alax Islan Marques, de 25 anos, foi encontrado morto por volta de 21h, em um trecho escuro localizado nas margens de uma região conhecida como Gruta, onde passa um córrego, no Bairro Zerão, zona sul de Macapá.

A autoria do crime ainda é desconhecida, mas a investigação aponta para uma provável execução, já que ao lado do corpo havia um simulacro de arma de fogo, um relógio, um celular e um cordão.

A PM chegou ao local depois de ser comunicada por moradores, que disseram ter ouvido vários tiros e, em seguida, avistaram um carro vermelho saindo em alta velocidade do único ramal que dá acesso à região.

A vítima estava nas margens do balneário, com a camisa rasgada e inconsciente. O Samu foi chamado e confirmou o óbito. A perícia da Polícia Científica constatou dois tiros nas costas e um no ombro esquerdo da vítima.

O jovem só foi reconhecido quando parentes chegaram ao local e disseram que ele era morador do Bairro Pacoval, na zona norte da capital.

Os investigadores da Delegacia de Homicídios buscam agora identificar o veículo que havia saído em disparada logo após os disparos. A suspeita é a de que a vítima foi morta pelos ocupantes ao sair do carro.

Até o fechamento da matéria ninguém havia sido preso, a delegacia de homicídios prossegue nas investigações.