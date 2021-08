Homem que matou bebê afogada é condenado a mais de 16 anos de prisão

Crime ocorreu no ano de 2019, no Bairro Universidade, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Depois de pouco mais de 8 horas de julgamento, Messias Machado Barbosa, de 31 anos, foi condenado pela morte da enteada, a bebê Thayla Cristina Ferreira, morta afogada, quando tinha 1 ano de idade. O crime, que causou grande comoção social, ocorreu no dia 15 de setembro de 2019, no Bairro Universidade, zona sul de Macapá.

Na sentença, fixada em 16 anos e 6 meses de cadeia, a juíza Livia Simone Oliveira de Freitas Cardoso, da Vara do Tribunal do Juri de Macapá, considerou duas das três qualificadoras apresentadas pela acusação: motivo torpe e meio cruel.

“O réu agiu de forma premeditada, eis que se aproveitou da condição de namorado da mãe da vítima para ter acesso à casa, e em seguida, levou a criança para a morte. O motivo é torpe”, confirmou a magistrada na sentença.

A decisão levou em consideração, ainda, a confissão do réu, que contribuiu para que a pena não fosse maior. Contudo, ele permanecerá preso.

“Sobretudo em razão do custodiado demonstrar ser pessoa dotada de periculosidade, posto que já responde outros processos criminais, demonstrando uma conduta desajustada, que coloca a sociedade em risco. Dessa forma, sua prisão torna-se imprescindível pois, uma vez solto, existe grande probabilidade de que volte a praticar crimes”, traz a decisão de sentença.

A Justiça também decidiu, conforme atualização do Código de Processo Penal, Messias deverá pagar uma indenização de R$ 13,5 mil à família da vítima, por danos morais e materiais.

Segundo a denúncia do Ministério Público, por volta de 1h do dia 15 de setembro de 2019, o ex-padrasto da vítima teria ido até a casa da ex-companheira, numa área de pontes do Bairro Universidade, e, enfurecido pelo fato da mãe da criança não querer reatar o relacionamento, pegou a pequena Thayla pelas pernas e a colocou de cabeça no lago da área de ressaca. A mãe não estava em casa.

A bebê, que havia feito aniversário de 1 anos dois dias antes do crime, foi encontrada morta no lago ao amanhecer, por volta de 6h. Messias foi preso ainda em flagrante, horas depois, pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar, escondido na casa de um parente na zona norte de Macapá.