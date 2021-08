Indagado por Lucas, ministro fala do leilão no Porto de Santana e de uma nova ferrovia no Amapá

Tarcísio Freitas falou da exportação de farelo de soja para a Noruega, ferrovia e BR-156

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O ministro dos Transportes, Tarcísio Gomes de Freitas, disse na Comissão de Infraestrutura do Senado que o Porto de Santana, após o leilão ocorrido no começo de agosto, será usado para a exportação de farelo de soja para a Noruega. Foi durante indagação feito pelo senador Lucas Barreto (PSD-AP) sobre as obras de infraestrutura diretamente ligadas ao setor econômico do Amapá.

Tarcísio Freitas lembrou que uma área do Porto de Santana foi arrematada por um grupo do Matogrosso para escoar farelo de soja não transgênico para a Europa. O caminho será pela BR-163 (Santarém-Cuiabá), com balsas trazendo o produto para transbordo em Santana antes de seguir em navios para a Noruega.

O ministro voltou a falar dos 100 km aprovados da BR-156 (trecho Norte) e que as obras já começaram com pavimentação saindo de Calçoene.

“No trecho Sul (Macapá a Laranjal) o Exército vai começar a obra no segundo semestre pela drenagem, obras de arte correntes (pontes), bueiros e terraplanagem. A população vai ver começando em direção a Laranjal do Jari, e tinha sido um pedido seu (Lucas) para colocar o Exército lá”, comentou o ministro. Assista